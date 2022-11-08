Нехай буде світло: як самостійно зробити свічку тривалого горіння, яка не згасне 12 годин

В умовах відсутності електроенергії (8 листопада графіки відключення ввели в Києві та ще семи областях) люди користуються свічками, проте більшість з них швидко прогорають.

Для того, щоб отримати «довгограюче» джерело світла, можна скористатися методом, що дозволить свічі горіти довше.

Для цього знадобиться лише кілька предметів: невелика скляна ємність із товстими стінками (наприклад, невеликий стаканчик), воскова свічка, сіль та олія.

Віскову свічку прикріплюють на дно ємності, капнувши воску або парафіну. За розміром вона повинна дорівнювати висоті ємності, в яку наливають оливкову олію і додають щіпку солі.

Така імпровізована «лампадка» може горіти до 10−12 години.

Раніше директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко наголошував, що нині наша основна проблема не в обсягах вироблення електроенергії, а у пошкодженнях шляхів її транспортування. За його прогнозами, у разі відсутності нових атак, для повернення більш менш звичного рівня електропостачання, потрібно від 3 до 5 тижнів

Фото Pixabay

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