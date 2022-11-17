Відключення світла стали для багатьох з нас непростим випробуванням. Особливий дискомфорт відчувається ввечері, коли темрява. Саме тому треба завчасно подбати про наявність вдома свічок, ліхтариків та акумуляторних ламп.

Як вибрати якісну свічку та правильно її застосовувати, щоб вона прослужила довше, «ФАКТАМ» розповіла буковинська майстриня Надія Бондарюк, яка створює неймовірно гарні свічки, поціновувачами яких є не тільки наші співвітчизники, але чимало людей у Франції, Італії та інших країн світу.

«Великий плюс соєвого воску у тому, що він не залишає плям на одязі та меблях»

--Надіє, як вибрати свічку, щоб була не шкідлива для здоров’я та довго світила?

-- Раджу свічки з вощини та соєвого воску. На відміну від парафінових вони не дають кіптяви. Перевага соєвих свічок у тому, що горять вони досить довго за рахунок низької температури плавлення. Також великий плюс соєвого воску у тому, що він не залишає плям на одязі та меблях, його легко зняти з поверхні за допомогою теплої води і мила.

Свічка-гарбуз створена майстринею Надією Бондарюк

-— А чим особливі свічки з вощини?

-- Вощина — це бджолиний віск. При горінні з неї виділяються біологічно активні речовини, що мають цілющі — антисептичні та імуностимулюючі властивості. До того ж, свічки з вощини — це неймовірний аромат меду та трав.

Свічки з вощини зазвичай мають аромат меду та трав

«Щоб свічка довше тішила світлом та ароматом, рекомендую запалювати її щонайменше на годину»

-- Чи варто купувати свічки з двома-трьома гнітами?

-- Така свічка оригінальна, проте матиме менший час горіння, якщо запалити всі гніти одразу. Для довшого горіння краще запалювати їх по черзі.

-- Як продовжити термін експлуатації улюбленої свічки?

-- Щоб свічка довше тішила світлом та ароматом, рекомендую запалювати її щонайменше на годину, але не більше ніж на чотири. Перед кожним повторним запалюванням варто трохи підрізати гніт — буквально на 2−3 мм. Це убезпечить від тління, що спотворює аромат.

-- З чого почалася ваша творчість?

-- За фахом я вчитель англійської мови, проте мені з дитинства подобалося створювати щось красиве своїми руками. Щодо свічок, все почалося минулого року перед великим святом Стретіння Господнього. Якось я побачила у однієї майстрині свічки з вощини. Вони мені так сподобалися, що я вирішила теж цим зайнятися. Особливе задоволення отримую, коли заливаю з соєвого воску свічки різних форм та ароматів. До створення свічок долучилась і моя мама, вона переважно створює свічки з вощини.

Малину з соєвого воску важко відрізнити від натуральної

-- Вашу малину з соєвого воску не відрізнити від натуральних ягід. Як ви створюєте таку красу?

-- Використовую силіконові форми. Природа завжди надихає. Головне — все робити з любов’ю до та світлими думками.

-- Як правильно зберігати свічки?

-- У сухому прохолодному місці та накритими, щоб не втратився аромат та не потрапив пил.

Нагадаємо про рецепти ласощів для вечері при свічках.

Фото з альбому Надії Бондарюк

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