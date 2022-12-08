«Хочеться відійти від усього, що нам так довго насаджував «рускій мір»: співачка YAGODA про традиції святкування Нового року та Різдва

За словами співачки YAGODA, з зимовими святами в неї пов’язані найсолодші спогади з дитинства.

— Пам'ятаю, як перед Святою вечерею ми з бабусею пекли хліб, і вона мене вчила різноманітних колядок, розказувала стародавні молитви. Тоді мені хотілося, щоб ця ніч перед Різдвом не закінчувалася ніколи, досі бережу цей теплий спогад, як щось особливе. Новий рік я зазвичай святкую з друзями, особливих традицій у нас немає, окрім того, що я готую олів"є, — розповіла «ФАКТАМ» співачка. - А от Різдво — це сімейне свято. Кожного року я святкую його в колі найрідніших. Все розпочинається зі Святої вечері, традиційно 12 страв. Мої улюблені — це пісний борщ з грибними «вушками» та червона квасоля від моєї бабусі. На кожний кут столу мама традиційно кладе часник, щоб усі були здорові цілий рік. Ми співаємо різні колядки та ліпимо вареники. І сідаємо до столу з першою зіркою. А на Різдво збирається вся родина, колядуємо, багато спілкуємося.

Цього року, додає співачка, вона планує святкувати Різдво 25 грудня, хоча завжди святкували 7 січня.

— Зараз, як ніколи, хочеться відійти від усього, що нам так довго насаджував «рускій мір». Магія Різдва — вона особлива. Кожного року ми впускаємо у своє серце трохи світла, затишку, добра. Я бажаю кожному українцю залишити цю атмосферу у своєму серці протягом року. Бо у темні часи добре видно світлих людей. Я бажаю нам якнайшвидшої Перемоги та мирного неба. У кожну українську домівку нехай прийдуть любов, віра та надія. І нехай у Новому році все оновиться!

Раніше «ФАКТИ» розповідали, що Україна скоро може перейти на новий календар свят. І є ймовірність, що вже наступного року усі православні церкви святкуватимуть Різдво 25 грудня, а Святий Миколай прийде до дітей 6 грудня, а не 19-го.

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