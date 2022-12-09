Зірки та планети, після повні 8 грудня, змінили своє становище й вишикувалися таким чином, що представники знаків зодіаку отримають сприятливий час для вирішення проблем, а також зможуть проявити активність, щедрість. І Всесвіт відповість їм тим же.

Загалом, на думку астрологів, представникам усіх знаків зодіаку сьогодні варто зберігати спокій та не вступати у конфлікти, пише «Главред».

Овен

День принесе максимум енергії та сил, а також здатність виконати безліч справ. Гороскоп на сьогодні Овнам радить братися за будь-які справи та завдання, які тільки з'являться. Все вдасться й принесе несподівані плоди. При цьому варто зберігати спокій та самовладання.

Телець

Представниками цього знака керуватиме бажання щось змінити у житті. Гороскоп сьогодні Тельцям рекомендує зробити перестановку у будинку, прикрасити приміщення до Нового року. Все це допоможе змінити себе та свій погляд на світ. В особистому житті на Тельців чекає складний період.

Близнюки

П'ятниця буде сприятливим днем для початку складної справи, яка постійно відкладалася. Гороскоп на сьогодні Близнюкам радить проявити наполегливість й зрушити справу з мертвої точки. При цьому не варто перенапружуватися, краще зберегти здоров'я.

Рак

Бажання зайнятися прибиранням вдома та на роботі, показати свою любов до чистоти керуватиме Раками у п'ятницю. Не треба впадати в крайнощі, лише контролювати свої емоції. Гороскоп на сьогодні 9 грудня Ракам радить не тиснути на кохану людину, а прислухатися до її думки. Також варто заспокоїтись та не брати близько до серця дрібниці.

Лев

П'ятниця буде сприятливою для вирішення сімейних та домашніх питань. Краще поговорити з близькими, зібратися на сімейну вечерю. Гороскоп на сьогодні Левам радить не сперечатися та не дискутувати, щоб не вступити у конфлікт. Варто погодитися на пропозиції оточення, зберегти самовладання та гарний настрій.

Діва

П'ятниця буде чудовим днем, коли можна взяти роботу додому та побути на самоті. Колективний розум сьогодні не для вас. Гороскоп на сьогодні Дівам радить закінчити всі справи до вечора п'ятниці, щоб не залишилося нічого на вихідні, не звертати уваги на дрібні перепони. Вони не вплинуть на результат.

Терези

Хвилювання та стреси — це два супутники для представників цього знаку на п'ятницю. Гороскоп на сьогодні для Терезів рекомендує сконцентруватися на одній справі і виконувати її, не варто розпорошуватися на дрібні завдання та прохання. Складнощі додадуть втому і лінощі. З ними доведеться боротися до вечора.

Скорпіон

Зірки радять Скорпіонам зайнятися своїм здоров'ям, зміцнити імунітет, щоб захистити себе від серйозніших проблем. Гороскоп на сьогодні рекомендує більше гуляти, збагатити раціон фруктами та овочами, а також пропити курс вітамінів. Якщо у вас є хронічні захворювання, варто звернутися до лікаря.

Стрілець

У п'ятницю ідеї, задуми та мрії представників цього знаку почнуть сповнюватися. Не потрібно квапити події все йде своєю чергою. Гороскоп на сьогодні Стрільцям радить діяти послідовно та поступово, щоб отримати чудовий результат. Можна розширити коло спілкування та ділові зв'язки.

Козоріг

Представникам цього знака слід виявити свою вроджену щедрість, активно допомагати оточенню, давати поради. Однак гороскоп на сьогодні для Козорогів рекомендує сховати їм свою впертість та прямолінійність, щоб не зашкодити кар'єрі. Всесвіт винагородить вас за зусилля над собою та щедрість подвійно.

Водолій

У п'ятницю представникам цього знака потрібно буде визначитися, чим вони займатимуться. Гороскоп на сьогодні Водоліям прогнозує розслаблений та спокійний день. Можна спокійно доробити робочі справи, котрі довго залишалися не зробленими, побудувати плани на майбутнє. Також варто ухвалити рішення про те, який результат ви хочете отримати — кар'єрне зростання чи відпочинок.

Риби

В останній день робочого тижня представники цього знаку будуть цілеспрямованими та енергійними. Може підкрастися лінь, але її потрібно відігнати. Гороскоп сьогодні для Риб радить активно спілкуватися, відвідувати різні зустрічі, знайомитися з людьми. Незабаром це спілкування дасть свої плоди.

Раніше «ФАКТИ» публікували фінансовий гороскоп, складений на період до 11 грудня.

134

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram