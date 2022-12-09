Відключають без графіка: названо чотири області, в яких відбуваються екстрені відключення світла

Станом на ранок 9 грудня екстрені відключення електроенергії здійснювались у Києві, Київській, Дніпропетровській, Запорізькій та Одеській областях. Про це інформують енергетики.

Так, у компанії «ДТЕК» називають відключення необхідним кроком, щоб збалансувати енергосистему та уникнути аварій на устаткуванні.

Таким чином, графіки стабілізаційних відключень наразі не діють.

«Просимо набратися терпіння та зберігати спокій. Енергетики країни роблять все можливе, щоб виправити ситуацію», — йдеться у зверненні «ДТЕК Київські електромережі».

З аналогічними закликами до споживачів звернулися також до «ДПЕК Одеських електромереж», «ДПЕК Дніпровські електромережі», «ДПЕК Київські Регіональні Електромережі» та компанії «Запоріжжяобленерго».

В останній пояснили необхідність екстрених відключень значним перевищенням ліміту споживання електроенергії, доведеного НЕК «Укренерго» по Запорізькій області на 09 грудня.

Нагадаємо, під час нещодавніх обстрілів території області під ударом опинилися об'єкти критичної інфраструктури.

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