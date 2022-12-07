Поранено дитину, є руйнування: ворог вдарив безпілотниками та ракетами С-300 по Запорізькому району

Окрім міст і сіл Дніпропетровщини ворог спрямував свої безпілотники також по громадах Запоріжжя — минулої ночі під ударом опинилися дві громади Запорізького району. До всього, там окупанти використали ще й ракети С300.

Як повідомив очільник Запорізької ОВА Олександр Старух, в одному з сіл зруйновано два будинки, ще вісім отримали пошкодження. Попередньо відомо про трьох поранених, в тому числі дівчинку 15 років.

Село зазнало значних руйнувань

Побито газогон і будинки людей

В іншому селі внаслідок вибуху ракети зруйновано один будинок, ще 10 отримали пошкодження. Люди, на щастя, залишились неушкодженими.

«Жертв і руйнувань могло бути набагато більше, якби сили оборони не збили пів дюжини БПЛА», — зазначає Старух.

Нагадаємо, під час масованої ракетної атаки по території України 5 грудня постраждало і Запоріжжя — там у селі Новософіївка було вбито 2 місцевих мешканців, ще двоє зазнали поранень.

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