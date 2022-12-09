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Шоу-бізнес

Стало відомо, хто з українських зірок вестиме «Євробачення»

14:30 9 грудня 2022
Тимур Мірошниченко та Маша Єфросініна

Ведучими міжнародного пісенного конкурсу «Євробачення-2023», який відбудеться у Великобританії, може стати відома зіркова пара — Тимур Мірошниченко та Маша Єфросиніна. Про це повідомляють українські ЗМІ. Їх називають найймовірнішими кандидатами на цю роль. Адже Марія була ведучою «Євробачення» у 2005 році в Києві.

А Тимур є багаторічним коментатором міжнародного конкурсу в Україні, був також ведучим «Євробачення» у 2017 році та «Дитячого Євробачення» у 2009 та 2013 роках.
Як повідомляють ЗМІ, до них також приєднається пара британських ведучих. Їхні імена поки не називають.

Нагадаємо, конкурс мав відбутися в Україні завдяки перемозі гурту «Kaluch Orchestra», але через війну конкурс перенесли до Великобританії.

Вже 17 грудня відбудеться фінал національного відбору на «Євробачення», Україна назве свого представника.

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