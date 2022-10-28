Нацвідбір на «Євробачення-2023»: хто з артистів хоче представити Україну

Організатори національного відбору на «Євробачення-2023», фінал якого відбудеться 17 грудня у Києві, оголосило повний список учасників, які хочуть представити Україну на міжнародному пісенному конкурсі. Це 36 артистів, серед яких молоді виконавці, а також ті, хто вже спробував свої сили у відборах минулих років. Зокрема заявки подали Jerry Heil, KRUTЬ, гурт TVORCHI та інші.

Список фіналістів Суспільне обіцяє оголосити пізніше. Поки йде прослуховування всіх учасників.

«Я радий, що в процесі відбору вдалося багатьох музикантів мотивувати, надихнути, підштовхнути до створення нових пісень та цікавих ідей. Багатьом з них було важко знову почати писати, чимало музикантів у вимушеній еміграції або на грані зміни професії, або навіть виживання. Є музиканти, які волонтерять, воюють. Тим не менш, маємо лонглист із 36 пісень, в якому є все, від авторської пісні, дрім-попу та року до інді, репу, етніки. Є також, звичайно, і декілька міцних сучасних бойовиків, здатних розірвати будь-яку сцену. Все це говорить про те, наскільки креативна наша нація, наскільки ми прагнемо створювати. Я вдячний суспільству та Суспільному за довіру музично продюсувати відбір, я вже особисто слухаю цей лонглист у машині, сподіваюсь, після публікації всіх пісень, ви будете теж», — зазначив музичний продюсер національного відбору на «Євробачення-2023» Дмитро Шуров (Pianoбой).

Нагадаємо, фінал національного відбору на «Євробачення-2023» відбудеться у форматі телевізійного концерту в прямому ефірі. Виробництвом телеверсії фіналу нацвідбору займатиметься ТОВ «СТАРЛАЙТ ПРОДАКШН».

67-й пісенний конкурс «Євробачення» відбудеться в Ліверпулі від імені України, представники якої — Kalush Orchestra перемогли минулого року.

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