«Це він відвернув увагу повітряних російських бандитів»: у Василькові поховали льотчика, який посмертно став Героєм України

На Алеї Героїв у Василькові поховали бійця В'ячеслава Радіонова. Льотчик-винищувач із Запоріжжя ціною власного життя врятував повний склад авіабригади на початку повномасштабного вторгнення. Завдяки мужнім діям воїна повний склад літаків 40-ї бригади тактичної авіації не зазнав ушкоджень і був піднятий у повітря. Того ж дня військові льотчики бригади, збили 6 літаків (винищувачів і штурмовиків) агресора.

«Це він, 25 річний молодий український ас був в парадному однострої в небі над Хрещатиком 24 серпня 2021, — розповідає на своїй сторінці у Фейсбуці міська голова Василькова Наталія Баласинович. - Це він у перші хвилини нападу російських звірів 24 лютого 2022 року на Україну, на Васильків, підняв свій винищувач і атакував літаки ворога. Це він відвернув увагу повітряних російських бандитів, тим самим надав можливість побратимам врятувати авіаційний склад 40-ї бригади тактичної авіації, і загинув смертю Героя в Васильківському небі в нерівному бою. Його тіло знайшли місцеві мешканці та передали нашому капелану, разом ветеранами Васильківського гарнізону, за участю ДФТГ «Щит Василькова» тоді, в лютому 2022 року, таємно поховали на Васильківській землі.

28 лютого 2022 року старшому лейтенанту Радіонову В'ячеславу Денисовичу надано звання «Герой України» з вшануванням орденом «Золота Зірка», посмертно".

Відомо, що жителі Василькова пропонують перейменувати одну з вулиць міста на його честь.

Нагадаємо, що на Миколаївщині героїчно загинув пілот-винищувач. Він міг катапультуватися, але не став, щоб відвести літак від села.

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