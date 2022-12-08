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Суспільство та люди

Відомий комік із «Ліги сміху» загинув у бою з окупантами

13:49 8 грудня 2022
Ярослав Гаркавко

На війні проти російської агресії загинув відомий український комік Ярослав Гаркавко. Він був учасником «Ліги Сміху», виступав у складі команд «ОГО» та «Воробушок». Про це повідомили на офіційній сторінці «Ліги Сміху» у Telegram.

«Не стало Ярослава Гаркавко, якого, ми впевнені, багато хто з вас знає. Наразі не вистачає слів, до голови лізуть лише приємні спогади, пов'язані з цією людиною. Дякуємо тобі друже, за те що захищав нас увесь цей час. Спочивай з миром», — йдеться в повідомленні.

Про те, де саме служив Ярослав і як він загинув — невідомо.

Як писали «ФАКТИ», у вересні в бою на Донеччині загинув заслужений артист України, соліст балету Національної опери України імені Т. Г. Шевченка (2013 — 2021 рр.), педагог Олександр Шаповал.

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