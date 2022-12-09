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Тоня Матвієнко здивувала грайливою піснею «Кульбаби»

19:45 9 грудня 2022
Тоня Матвієнко

Українська співачка Тоня Матвієнко, яка через війну виїхала з доньками до Великобританії, здивувала прихильників грайливою піснею. Артистка випустила сингл «Кульбаби» у непритаманній їй манері.

Як згадує Тоня, студійна робота над треком здійснювалася 23 лютого, в останній день перед початком повномасштабної війни. Реліз артистка планувала на травень, як подарунок до дня народження чоловіка Арсена Мірзояна. Це вже не перший творчий експеримент артистки — у 2019 році Матвієнко випустила трек «Доберман», який також присвятила Мірзояну.

Презентуючи трек у грудні, Матвієнко сподівається, що пісня своїм змістом та грайливим настроєм може надихнути слухачів на теплі спогади з минулого та підтримати дух українців.

«Так, зараз не весна й кульбаб ми не бачимо, але я хочу, щоби пісня „Кульбаби“ зігрівала кожного українця. Можливо, вона поверне вас у юність, де ви зустріли перше кохання. Або в пісні впізнаєте себе в сьогоденні — закоханого до нестями. Тільки з почуттям любові ми маємо надію на світле майбутнє», — так коментує Тоня нову роботу.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли про те, що Павло Зібров переробив свій хіт і тепер співає «Мертві орки не гудуть».

А співачка KOLA та Павло Вишебаба розчулили композицією про доньку.

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