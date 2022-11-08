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«Мертві орки не гудуть»: Павло Зібров переспівав свій знаменитий хіт, додавши йому актуальності

21:43 8 листопада 2022
Павло Зібров

Популярний співак Павло Зібров, який нещодавно взяв участь в благодійному концерті у Празі, переспівав свій легендарний хіт «Мертві бджоли», написаний 30 років тому разом з поетом Юрієм Рибчинським. Артист зробив кавер, додавши йому актуальності, та випустив анімаційне відео. Тепер Зібров співає про мертвих орків, яких наші захисники «мочать з вечора і до ранку».

«Я у славнозвісній ролі Зібрембо повертаюсь! Разом з вусатими бойовими бджолами долаємо opkів-мoskалiв! Пісню «Мертві бджоли не гудуть» 30 років назад ми написали з Юрієм Рибчинським. Вона живе по сей день. Вона дуже оптимістична — пий життя, пий радощі. І зараз ми переробили її на сімейній вечері — я, Маринка, Діана та Андрій. Я кажу: Давайте «Бджоли» переробимо — «мертві бджоли не гудуть» на «мертві орки не гудуть! Зачепилися і почали фантазувати!», — прокоментував роботу співак.

Раніше переможці «Євробачення» гурт Kalush Orchestra презентували потужний кліп «Nasze Domy».

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