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Співачка KOLA та воїн Павло Вишебаба розчулили чуттєвою піснею про доньку

11:44 11 листопада 2022
KOLA

Популярна автор та виконавиця KOLA разом із захисником України Павлом Вишебабою випустили чуттєву пісню «Доньці». Основою пісні став вірш воїна, який він написав своїй маленькій донечці.

Шестирічна Зореслава запитала у тата, про що писати йому в листах на фронт. Павло Вишебаба відповів доньці віршем зі словами «Тільки не пиши мені про війну…». відео, як Павло читає вірш, вмить набуло популярності в соцмережах. Його текст вже переклали на 16 мов світу.

Віршоване спілкування батька з донькою розчулило співачку KOLA. Вона створила приспів і разом з Павлом записала пісню.

«Щаслива долучитися до цього неймовірного вірша. Дякую тобі @vyshebaba за запрошення, за творчість та за захист», — прокоментувала роботу KOLA.

Раніше Павло Зібров зробив кавер на свій хіт «Бджоли» й заспівав «Мертві орки не гудуть».

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