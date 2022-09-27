«Що буде далі — не знаю»: Тоня Матвієнко розповіла, як «просто виживає» у Великій Британії

Відома співачка Тоня Матвієнко, яка виїхала з доньками та мамою через російське вторгнення до Великої Британії. Артистка зі сльозами на очах згадує будинок, бо дуже сумує за рідними. Але за кордоном вона залишається не просто так, пише 24tv.ua.

У перші дні війни Тоня Матвієнко поїхала на Захід України, а потім вирушила за кордон. Артистка жила в Португалії, Німеччині, а зараз зупинилася у Великій Британії. У Великій Британії Тоня зупинилася, бо трохи знає англійську і вирішила, що там їй буде легше. Артистка з дочкою живуть у селі у спонсора — особи, готової допомогти українцям та надати житло як мінімум на 6 місяців або на більш тривалий термін.

24 лютого український шоу-бізнес помер, артисти залишилися без роботи. За кордоном Тоні Матвієнко пропонували бути прибиральницею, проте вона відмовилася, бо має алергію. У Великій Британії співачка живе за гроші, які отримують як допомогу від країни. Визнає, що заробітку зовсім немає.

«Роботи немає, треба їсти, оплачувати комунальні послуги, просто виживати. Тому я поїхала до Британії, отримую тут допомогу. Не знаю, як би ми виживали. Якби чоловік був на якійсь державній службі, мав би бізнес, то інша справа. У нас із Арсеном немає бізнесу. Ми всі вкладали у наші пісні, кліп. Як буде далі — не знаю», — каже вона.

Раніше Тоня Матвієнко прокоментувала чутки про розлучення з Арсеном Мірзояном.

477

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram