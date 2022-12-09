Підозрюваний у корупції та зв’язках з «лісовою мафією» Юрій Сойма претендує на високу посаду в Закарпатті

На посаду керівника Великобичківської філії ДП «Ліси України» претендує одіозний колишній директор Великобичківського лісомисливського господарства Юрій Сойма — фігурант багатьох корупційних скандалів, якого пов'язують з «лісовою мафією».

На цей час у суді розглядаються справи, за якими він звинувачується у розкраданні державних коштів та підробці документів.



За інформацією ЗМІ, кримінальні провадження щодо Юрія Сойми були відкриті ще у вересні 2021 року. У березні 2022 року працівникам Державного бюро розслідувань Юрію Соймі було вручено підозру. Суд визначив для Сойми запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.



Наразі справи стосовно Сойми передано до Рахівського районного суду, їх розглядає суддя Олена Попова. Попри це, Юрій Сойма є претендентом на посаду директора Великобичківської філії Державного підприємства «Ліси України» й вже пройшла перша співбесіда.



Раніше ЗМІ повідомляли, що, починаючи з 2014 року, коли Сойма було призначено на посаду директора Великобичківського лісгоспу, він почав «вибудовувати схему незаконної вирубки та продажу лісу». У 2016 році Сойма став головним героєм журналістського розслідування програми «Правда» на каналі ICTV з зловживань у лісових господарствах Закарпаття. У 2020 році вийшло розслідування британської неурядової організації Earthsight, яка довела, що меблевий гігант IKEA використав для свого виробництва незаконно видобуту у Великобичківському лісгоспі деревину.



Як повідомляли ЗМІ, у 2020 році у Державному агентстві лісових ресурсів вирішили звільнити Юрія Сойму в рамках «очищення галузі». Проте керівництво Рахівського району двічі відмовилося узгоджувати рішення Держагентства про звільнення Сойми. 12 лютого 2020 року Держагентство звільнило Сойму у зв'язку з закінченням терміну дії контракту, але той зумів реалізувати схему, завдяки якій зберіг повний контроль над Великобичківським лісгоспом.



Сойма заднім числом звільнив з посади головного лісничого лісгоспу, й відразу після звільнення з посади директора обійняв вакантну посаду головного лісничого. Наказ на призначення Сойми головним лісником підписав залежний від Сойми головний інженер підприємства, що є явним порушенням законодавства.



Наразі, коли кримінальні справи щодо Сойму розглядаються у суді, ЗМІ пишуть, що Юрій Сойма розраховує уникнути відповідальності завдяки підтримці впливових людей у районній та обласній владі. Сам Сойма намагається, використовуючи свій вплив у Великому Бичкові, залякати всіх можливих свідків.

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