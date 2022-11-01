ЗМІ розповіли, як у Великобичківському ЛМГ на Закарпатті роками розкрадають ліс

Антикорупціонери та екоактивісти вже не один рік б'ють на сполох з приводу варварської незаконної вирубки лісу на Закарпатті. Проте масштаби незаконної діяльності «лісової мафії» регіону лише зростають. Так, попри міжнародні корупційні скандали та кримінальні провадження, Юрій Сойма продовжує керувати Великобичківським лісомисливським господарством у Закарпатській області. Зберегти вплив у лісовому господарстві Великого Бичкова Соймі допомагають високопосадовці, об'єднані в «лісову мафію». Про це йдеться у статті «Лісова мафія Закарпаття. Чому фігуранта міжнародного корупційного скандалу Сойму досі не можуть звільнити»" на сайті Delo.UA.

Видання пише, що Юрія Сойму було призначено директором Великобичківського ЛМГ ще у 2014-му.

«Оточивши себе родичами та довіреними особами та звільнивши з лісогосподарства всіх, хто був не згоден з його стилем керівництва та незаконною діяльністю, Юрій Сойма налагодив роботу, яка приносила учасникам схеми величезні прибутки. Головні напрямки незаконної діяльності — неофіційна вирубка та продаж карпатського лісу через пов'язані фірми та продаж фірмі свого брата високоцінних порід дерева під виглядом і за цінами тріски та некондиції», — йдеться в статті «Дєла».

Видання нагадує, що у 2020 році вийшло розслідування британської неурядової організації Earthsight, яка довела, що меблевий гігант IKEA використав для свого виробництва незаконно видобуту на Великобичківському ЛМГ деревину. Після цього у Державному агентстві лісових ресурсів вирішили Сойму звільнити. Проте керівництво Рахівського району «відмовилося узгоджувати рішення Держагентства про звільнення Сойми».

«Держлісагентство 12 лютого 2020 року все ж таки звільнило Сойму „у зв'язку із завершенням терміну дії контракту“, але навіть у такій ситуації Сойма відмовився йти з „хлібного місця“, придумавши і реалізувавши ще одну відверто незаконну схему», — зазначає видання.

Як пише «Дєло», Сойма заднім числом звільнив з посади головного лісничого лісгоспу Ясинчака Р. В., і відразу ж після свого звільнення з посади директора обійняв вакантну посаду головного лісничого.

«При цьому наказ на призначення Сойми головним лісничим підписав головний інженер підприємства Дем'янчук. В результаті вийшло цілковите правове свавілля… Призначеного Держлісагентством в. о. директора Теличука було фізично не допущено до виконання своїх обов'язків, а звільненого з посади директора Сойму на посаду головного лісничого призначив головний інженер, який є нижчим за рангом посадовцем, ніж власне головний лісничий», — йдеться у статті.

Як пише «Дєло», під час війни Юрій Сойма з Ясинчаком «розгорнув особливо активну діяльність». За наявною у правоохоронців інформацією, вони створили розгалужену мережу розкрадання та збуту дров та ділової деревини. Як результат: у жовтні цього року два відкриті ГБР кримінальні провадження стосовно Юрія Сойми та його соратників були направлені до суду, пишуть журналісти.

«Незважаючи на те, що справи вже направлені до суду, а схеми, що ним реалізуються, в деталях відомі не тільки ГБР, а й більшості місцевих жителів, Юрій Сойма все ще впевнений у тому, що його покровителі у владі допоможуть йому і цього разу уникнути відповідальності. Та й сам він намагається, використовуючи свій вплив у Великому Бичкові, залякати всіх можливих свідків», — йдеться у статті.

Видання пише, що є сподівання, що хоча б за умов воєнного часу правоохоронці та суд знайдуть управу на чиновника, чия незаконна діяльність вже давно очевидна для всіх на Закарпатті.

Нагадаємо, 2016 року Юрій Сойма став фігурантом журналістського розслідування про розкрадання лісу на Закарпатті.

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