Пережили нацистів, переживемо й рашистів: актор театру у Києві розповів, чому змінив сцену на полігон

Актор театру у Києві з позивним «Артист» після повномасштабного вторгнення росіян евакуював родину та взявся за зброю. Про це йдеться на сторінці Нацгвардії у соцмережі.



Чоловік, його звуть Михайло, змінив сцену на полігон, а зйомки в кіно на заняття з тактики та вогневої підготовки.



За його словами, у театральному інституті були курси зі сценічного бою на мечах, шаблях та рапірах. У Нацгвардії він навчився володіти ще й автоматом.



Михайло розповідає, що адаптувався в армії швидко, адже у військовій та акторській справі бачить спільні вимоги: чітке виконання наказів та злагоджена колективна робота.



Він сам родом з Херсона. Дуже переймається долею рідного міста й вірить, що український прапор обов'язково повернеться у Херсон.



Михайло часто згадує слова рідної бабусі: «Пережили нацистів, переживемо й цих окупантів!».

Нагадаємо, на передовій воює багато представників творчих професій, серед яких хореограф Дмитро Дікусар, лідер гурту «Антитіла» Тарас Тополя та інші.



Раніше «ФАКТИ» повідомляли трагічну новину. На Донеччині загинув Олександр Шаповал, заслужений артист України, соліст балету Національної опери України імені Т. Г. Шевченка.

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