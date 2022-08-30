Тарас Тополя зізнався, чому покинув лінію фронту й чи повернеться до зони бойових дій

Лідер групи «Антитіла» Тарас Тополя, який служив у ЗСУ як бойовий медик, пояснив, чому залишив лінію фронту і чим займеться надалі.

За словами музиканта, він повернувся з передової, щоб взяти участь у низці заходів, у тому числі — концерті до Дня Незалежності в Києві та виступити разом із світовою зіркою Едом Шираном, з яким випустили спільний хіт, на його стадіонному шоу в Польщі.

«Антитіла» продовжують бути бійцями «130 батальйону», як це було протягом шести місяців війни. Сталося все досить органічно. Ми почали готуватись до виступу з Едом Шираном, нас запросили взяти участь у заходах до Дня Незалежності. Це було очевидно, що в таких речах слід брати участь і відмовлятися від цього не можна. Тоді вже постало питання, як зробити це правильно. Рішення, ухвалене головнокомандувачем, ми з ним погоджуємося", — сказав Тарас Тополя в ефірі телемарафону «Єдині новини».

За словами артиста, шість місяців він із колегами служили в ЗСУ, були на передовій, а тепер зосередять свої зусилля на боротьбі на культурному фронті.

«Я можу впевнено сказати, що я пишаюся своїми колегами, друзями по групі, з якими ми врятували багато життів. Я пишаюся всім тим, що ми зробили за цей період. І далі, мабуть, очевидно, настав час трохи попрацювати на іншому напрямку, а саме — просування української ідеї та українського наративу за кордоном», — сказав Тарас.

Він підкреслив, що музиканти залишаються бійцями «130 батальйону» і готові повернутися на фронт, як тільки отримають наказ.

«Ми просто відряджені, і не виходитимемо в зону бойових дій. Але, якщо буде рішення головнокомандувача та окреме розпорядження повернутися нам на передову, то, звісно, що виконаємо», — запевнив музикант.

Нагадаємо, що Тарас Тополя та музиканти гурту залишили лінію фронту за наказом Залужного.

Раніше дружина Тополі співачка Alyosha розповіла, що у них залишилися родичі в окупованих областях.

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