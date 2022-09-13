«Тепер його танець став вічним»: у бою на Донбасі загинув відомий артист Олександр Шаповал (фото)

На Донеччині, де тривають запеклі бої, загинув заслужений артист України, соліст балету Національної опери України імені Т. Г. Шевченка (2013 — 2021 рр.), педагог Олександр Шаповал.

«Він володів неймовірною харизмою і яскравим талантом… Загинув у бою біля Майорска Донецької області. Вічна, світла пам’ять! Героям слава! Серце відмовляється в це вірити», — повідомили в Національній опері.

Фото Катерини Кухар

«Серце відмовляється в це вірити… Ворог забрав життя Шаповала Олександра Миколайовича. Заслуженого артиста України, педагога дуетного танцю KSBC. Він був видатним артистом, кожна наша партія була наповнена таким життям… тому що він один з небагатьох, хто жив сценою. А тепер його танець став вічним… Боляче… Важко… Вічна і світла пам’ять, Саш… Назавжди у серці, пам’яті, душі», — написала у соцмережах відома балерина Катерина Кухар.

Фото Катерини Кухар

У Олександра Шаповала залишилась дружина та двоє дітей.

«Я б ще мільйон разів вийшов з тобою на сцену у протистоянні, тільки б відвести від твого останнього…» — пише заслужений артист України Олександр Стоянов.

З початком широмасштабної російської агресії багато артистів та музикантів залишили сцену та пішли на фронт. Так, б'є ворога відомий хореограф Дмитро Дикусар, з перших днів воював лідер гурту «Бумбокс» Андрій Хливнюк, який наразі виступає з благодійними концертами. Воює й музикатн Олександр Положинський.

Фото зі сторінки Катерини Кухар у соцмережах

217

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram