Призов провалено: військовий експерт оцінив спроможність рф піти у наступ навесні

Якщо росіяни все ж наважаться наступати навесні, то це відбудеться або на півночі — з Білорусі, де нині спостерігається підозріла військова активність, або ж на Донбасі.

Таку думку висловив військовий експерт Олег Жданов.

«Я думаю, що основний напрямок зусиль окупантів залишається на Донбасі. Це захоплення Донецької області в межах її адміністративних кордонів», — каже експерт.

Втім, на думку Жданова, все буде залежати від того, наскільки успішно рф проведе другу хвилю мобілізації, яку офіційно поки не оголошували, однако вона приховано триває зокрема й на тимчасово окупованих територіях України.

Також в порушення власного законодавства в кремлі готові піти на зниження віку призивників до 17 років.

«Не 18 — а в порушення законодавства знизити до 17 років і загрібати всіх, хто потрапить під облави і під вручення повісток», — зазначив Жданов.

Раніше колеги Жданова вже зазначали, що аби зупинити контрнаступ ЗСУ, в рф мають додатково мобілізувати не менше пів мільйона осіб.

Втім, перемогти у війні путіну не вдасться і за такого сценарію, впевнений російський політолог Андрій Піонтковський.

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