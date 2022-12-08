Це новий крок до війни: білорусь заявляє про переміщення військ і бойової техніки

Рада безпеки білорусі оголосила, що приступить до передислокації військ і бойової техніки, повідомляє Reuters. Й задається питанням, чи не є цей крок вимушеним кроком Москви, яка вже давно тисне на свого союзника, щоб той відкрив новий фронт у війні з Україною.

Як зазначає агентство, заява білоруської влади пояснюється необхідністю «протидії загрозі тероризму». Не зрозуміло, які підрозділи будуть передислоковані і куди вони будуть направлені. У новині білоруського Радбезу йдеться лише про те, що в найближчі два дні слід очікувати ускладнень на деяких автошляхах, якими рухається військовий транспорт. Жителі Мінська не бачать ознак посиленого пересування військових частин, повідомляє Reuters.

Наскільки поточні меседжі білоруської влади можуть свідчити про посилення активності режиму лукашенка на підтримку російської агресії проти України?! У минулому деякі західні дипломати скептично ставилися до можливості вступу білорусі у війну, нагадує видання, відзначаючи, що відносно велика армія країни принципово не змінить хід конфлікту, і такий крок може лише посилити заворушення і спровокувати опозицію на дії проти мінського режиму. На думку агентства, можливе посилення активності білоруських сил може мати на меті відволікти частину української армії на посилення охорони північного кордону і таким чином послабити війська, які безпосередньо протистоять російській агресії.

Разом з тим, деякі аналітики відзначають, що з'явилися помітні сигнали, які вказують на зміну попередньої позиції білоруської влади, яка до цього часу була ключовою у питанні вступу у війну на боці росії.

Білоруський експерт польського аналітичного центру Rochan Consulting Конрад Музика, якого цитує агентство, заявив, що в останні місяці білорусь відпрацьовує низку сценаріїв, які вказують на можливість приєднання до конфлікту (в тому числі пробну мобілізацію військ або проведення поштових відправлень в умовах воєнного часу). Не виключено, що рішення про приєднання білорусі до війни могло бути ухвалене.

Зазначимо, раніше лукашенко говорив, що білоруські та російські військові готуються «як одне угруповання, як одна армія».

239

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram