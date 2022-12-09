Зрадили присязі і перейшли на бік ворога: двом колишнім правоохоронцям оголошено про підозру в держзраді

Працівники Державного бюро розслідувань заочно повідомили про підозру двом колишнім правоохоронцям з Херсону та Маріуполя, які зрадили присязі та перейшли на бік ворога після повномасштабного вторгнення росії, почавши працювати на окупаційну адміністрацію у фейкових «мвд Херсонской области» та «отделе вневедомственной охраны мвд днр».

Фігурант з Маріуполя також намагався вислужитися, беручи участь у підготовці пропагандистських відеоматеріалів щодо діяльності незаконно створеного органу днр. Нині він продовжує свою службу на окупантів, констатували у ДБР.

Що ж до його херсонського «колеги», то після звільнення обласного центру той втік слідом за окупаційними військами.

Обох зловмисників підозрюють у добровільному зайнятті посади в незаконних правоохоронних органах, створених на тимчасово окупованій території (частина 7 статті 111−1 Кримінального кодексу України). Санкція цієї статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 15 років.

Нагадаємо, раніше у звільненому Херсоні СБУ затримала «фінансиста"-колаборанта.

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