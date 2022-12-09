Відкривають нові можливості: екстрасенс дав оптимістичний прогноз на найближчі дні

У суботу, 10 грудня, в Україні можуть статися якісь несподівані події, які мають як позитивний, так і негативний характер — аж до ударів з повітря.



Таким прогнозом поділився таролог та екстрасенс Роман Шептицький.



Водночас він більше схильний вважати, що події будуть позитивними: наприклад, відкриття перед Україною нових можливостей, допомога світової спільноти, а також продовження контрнаступу ЗСУ та звільнення захоплених росіянами українських територій.

Крім того, субота, 10 грудня, може відзначитись візитами сильних світових лідерів, які висловлять свою підтримку Україні.



«Це можуть бути й важливі переговорні процеси. Але так чи інакше з відкриттям нових можливостей для перемоги України», — зазначив Шептицький.



Раніше тарологиня Людмила Хомутовська розповіла, що чекає на конкретні міста та області цього тижня.



Нагадаємо, російський опозиційний політолог Андрій Піонтковський назвав три можливі сценарії закінчення війни, серед яких оптимістичний, песимістичний та реальний.

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