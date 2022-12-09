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Україна

«Не варто витрачати час на перевиховання російської біомаси»: Піонтковський назвав 3 сценарії завершення війни

15:05 9 грудня 2022
На передовій

Незважаючи на те, що навіть до російських «ура-патріотів» починає доходити, що всі ці роки путін їх обманював, переможна риторика москви залишається незмінною, чому чимало сприяють спроби «садити» Захід за стіл переговорів з рф.

Тим часом є три абсолютно різні сценарії завершення війни, які озвучив російський опозиційний політолог Андрій Піонтковський.

Сценарій 1 (оптимістичний). Усередині бункера дозріють умови, на які розраховує Вашингтон, і станеться добровільний вихід російських військ з України. В результаті путіна приберуть та перейдуть до обговорення мирного плану президента Зеленського.

Сценарій 2 (реальний). Україна із уже наявною у неї зброєю візьме Мелітополь, вийде на узбережжя та створить величезний херсонсько-кримський котел для росіян — фактично це буде завершення війни та падіння політичного режиму у рф.

Сценарій 3 (песимістичний). ЗСУ просунуться, але це не буде повний розгром російської армії, путіну вдасться прив'язати до себе всю еліту і уникнути капітуляції. Однак тоді американці перестануть витримувати паузу, обов'язково нададуть необхідну зброю та знімуть усі питання.

Нагадаємо, виступаючи перед учасниками Міжнародного безпекового форуму в Галіфаксі, президент Володимир Зеленський заявив, що аморальні компроміси з ворогом призведуть лише до нового кровопролиття, а справжній, тривалий і відвертий світ може стати результатом тільки повного знищення російської агресії.

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