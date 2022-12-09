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Світ

Німеччину від імені України тероризують листівками про вступ у військовий підрозділ

16:05 11 грудня 2022
речник МЗС Олег Ніколенко

Мешканцям Німеччини надсилають фейкові листи від імені генерального консульства України в Дюссельдорфі. В них — пропозиція долучитися до іноземного легіону в Україні. Про це заявив речник Міністерства закордонних справ Олег Ніколенко у своєму Фейсбуці.

«Стало відомо, що на поштові адреси громадян Німеччини почали надходити листи нібито від імені генерального консульства України в Дюссельдорфі з пропозицією за грошову винагороду долучитися до іноземного легіону в Україні. Зазначені листи є підробкою. Жодних таких повідомлень українська консульська установа не надсилала».

За словами речника, консули вже звернулися в німецьку поліцію задля проведення розслідування.

«Розглядаємо розсилання фейкових листів як частину дезінформаційної кампанії ворога, яка має на меті дискредитувати українську дипломатію, підірвати підтримку України з боку Німеччини та її громадян».

Зазначимо, що 7 грудня МЗС України повідомили, що українські дипломати продовжують отримувати погрози від невідомих. Офіційно відомо про 31 випадок у 15 країнах світу.

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