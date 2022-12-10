Президент України Володимир Зеленський, говорячи про важкі бої на Донбасі, зазначивв, що на ключових напрямках - Бахмут, Соледар, Мар'їнка, Кремінна — рашисти не залишили живого місця, не ушкодженого снарядами та вогнем.

«Окупанти фактично зруйнували Бахмут — ще одне місто Донбасу, яке російська армія перетворила на випалені руїни», — сказав він у черговому відеозверненні та додав: «Я дякую всім нашим героям, усім солдатам і командирам, які тримають фронт на цих напрямках, відбивають атаки та завдають ворогу відчутних втрат у відповідь на те пекло, яке зайшло в Україну під російським прапором».

Президент також поінформував громадськість про кроки на міжнародній арені, зокрема, згадавши про розмову з прем'єр-міністром Великобританії Ріші Сунаком, з яким вони скоординували позиції напередодні саміту G7. Захід відбудеться наступного тижня.

«Фактично це буде підсумковий саміт «Групи семи» за цей рік, і на ньому ж визначатимуться пріоритети на наступний рік. Готуємо максимум можливих потрібних рішень для наших країн — для України й для країн «Великої сімки», — сказав Зеленський.

За його словами, на конференції у Києві було продовжено лінію заходів в Україні та Європі, на яких напрацьовуються рішення щодо притягнення росії до відповідальності та пошуку форматів звільнення полонених українців.

«Я нагадаю, що формула миру — це десять пунктів: від ядерної безпеки до відновлення територіальної цілісності нашої держави, від енергетичної безпеки до повернення всіх військовополонених і депортованих, яких утримують на території росії. Це зараз одне з ключових завдань для нашої держави — залучити світ до конкретної реалізації пунктів формули миру. Ми маємо повернути український прапор в усі міста й громади України, маємо забезпечити реальну відповідальність держави-терориста за цю війну і маємо гарантувати безпеку всім поколінням українців після завершення цієї війни», — зазначив президент.

Нагадаємо, що у Генштабі ЗСУ повідомляли, що ворог продовжує зосереджувати зусилля на веденні наступу на Бахмутському напрямку, а на Лиманському та Авдіївському напрямках намагається покращити тактичне становище.

Фото Офісу президента





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