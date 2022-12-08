Вважається, що десятки тисяч російських солдатів загинули у війні з Україною — цифра, яка, як очікується, впливатиме на країну протягом наступних десятиліть. Хоча точні цифри не підтверджені, вважається, що військові втрати росії вдвічі перевищують кількість американських військовослужбовців, які загинули у В'єтнамі за десяту частину часу.

У листопаді голова Об'єднаного комітету начальників штабів США генерал армії Марк Міллі заявив, що близько 100 000 російських солдатів загинули або були поранені. 4 грудня вашингтонський аналітичний центр Інституту вивчення війни заявив, що росія втрачає близько 100 солдатів на день у битві за Бахмут, повідомляє Newsweek.

«Що стосується кількості загиблих з російської точки зору, можна порівняти з наслідками війни у В'єтнамі для Сполучених Штатів, — сказав Рональд Фрікер, професор статистики в Технологічному інституті Вірджинії в інтерв'ю журналу. — У цьому конфлікті загинуло трохи більше 58 000 американських військовослужбовців, більшість з яких загинули протягом приблизно десяти років. Для тих з нас, хто достатньо дорослий, щоб пам'ятати її, ця війна спричинила значні суспільні наслідки. Звичайно, росія в 2022 році зовсім не схожа на Сполучені Штати наприкінці 60-х і на початку 70-х років, але з новинних повідомлень також зрозуміло, що ця війна не є популярною серед ключових верств російського населення. Поєднайте це з кількістю жертв, яка приблизно вдвічі перевищує кількість жертв у В'єтнамі, і яка сталася приблизно за одну десяту часу, і я вважаю, що ми ще не бачимо повного впливу війни на російське суспільство».

Як пише видання, спосіб візуалізації — це порівняння з іншими причинами смерті. Населення росії становить приблизно 143,4 мільйона чоловік, що робить ці 100 000 можливих смертей приблизно однією з кожних 1 430 чоловік, або приблизно 70 чоловік на 100 000. Це еквівалентно рівню смертності від усіх респіраторних захворювань по всій країні. Абсолютний вплив цих 100 000 смертей і поранень також буде набагато ширшим, ніж просто люди, які втратили життя. Вплив тривоги, горя та інших супутніх захворювань буде відчуватися протягом наступних 10−15 років.

Нагадаємо, що про знакові для нас події останнього часу «ФАКТИ» поговорили з колишнім міністром закордонних справ України Павлом Клімкіним: «Війна для нас закінчиться, коли буде повністю перезавантажений російський режим».



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