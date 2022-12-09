Противник продовжує зосереджувати зусилля на веденні наступу на Бахмутському напрямку. На Лиманському та Авдіївському напрямках намагається покращити тактичне становище.

На інших напрямках фронту окупанти стримують активні дії підрозділів Сил оборони, повідомили у Генштабі.



Росіяни обстрілюють райони Авдіївки, Бердичева, Мар'їнки, Новомихайлівки, Вугледара, Новоукраїнки, Золотої Ниви, Великої Новосілки.



Окупанти також обстріляли населені пункти Херсонської області поряд з лінією зіткнення. Під удар потрапили Херсон та його околиці, постраждали мирні громадяни.

Противник продовжує втрачати живу силу. Минулої доби до центральної міської лікарні Кадіївки Луганської області було доставлено до 50 поранених найманців зі складу приватної військової кампанії.

Разом з тим, в окремих регіонах російської федерації тривають заходи щодо мобілізації. Так, військовозобов'язаним у Самарській області продовжують вручати повістки.



Нагадаємо, військово-політичний оглядач групи «Інформаційний опір» Олександр Коваленко вважає, що ведучи таку затяжну війну в Україні, росія виснажує свій людський та військовий потенціал.

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