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Замість канікул — військова підготовка: окупанти вирішили остаточно позбавити луганських школярів дитинства

14:44 10 грудня 2022
Військова підготовка

На тимчасово окупованих територіях Луганської області росіяни замість канікул намагаються запровадити військову підготовку дітей. Про це повідомили у Луганській обласній військовій адміністрації.

«У так званій «лнр» згадали про школярів. Запропонували замість канікул для учнів 8-х та 10-х класів організувати «курс молодого бійця», — йдеться у повідомленні.

В Луганській ОВА зазначають, що пропаганда для окупантів важливіша за світло, воду чи тепло.

Також повідомляється, що загарбники продовжують примусову інтеграцію усіх сфер. Зокрема, підприємці так званої «лнр», які впродовж грудня не зареєструються в єдиному державному реєстрі рф, не зможуть користуватися заходами підтримки для суб'єктів малого та середнього підприємництва.

Як писали «ФАКТИ», раніше секретар РНБО Олексій Данилов розповів, коли ЗСУ зайдуть у Луганськ, Донецьк та Севастополь.

Ілюстративне фото

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