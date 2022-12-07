Збройні сили України, які не дають ворогові просунутися вперед, зайдуть у Луганськ, Донецьк та Севастополь навесні 2023 року. Ключовим етапом у війні стане зима.



Про це у Twitter написав секретар РНБО Олексій Данилов.



«6 грудня 1919 року розпочався Зимовий похід армії УНР. 6 грудня 2022 року він продовжився й закінчиться Українською весною у звільненому Севастополі, Донецьку та Луганську», — зазначив він.

Данилов зазначив, що ключовим етапом Великої війни за незалежність нашої держави стане зимовий період.



Водночас, керівник ГУР Кирило Буданов впевнений, що програш росії у війні проти України — це вже вирішене питання. А навесні 2023 року ЗСУ зайдуть у Крим.



Нагадаємо, колишній міністр закордонних справ Павло Клімкін вважає, що війна для України закінчиться, коли буде повністю перезавантажено російський режим. Докладніше про це в ексклюзивному інтерв'ю «ФАКТАМ».

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