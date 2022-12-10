П'ятеро людей постраждали внаслідок вибуху кіоску з фастфудом у Києві (фото)

В Києві, де продавець відкрив стрілянину в торговому центрі, на вулиці Васильківській у кіоску 9 грудня стався вибух. Про це повідомили в Головному управлінні ДСНС України у місті Києві.

«9 грудня о 19:27 до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у м. Києві надійшло повідомлення про вибух на вул. Васильківській, 34-Б, що у Голосіївському районі столиці. На місце виклику було направлено рятувальників 8-ї Державної пожежно-рятувальної частини. По прибуттю на місце було встановлено, що в металевому кіоску з виготовлення їжі швидкого харчування стався вибух газового балону з послідуючим горінням. Вогнем було охоплено 2 суміжних кіоски. Вогнеборці відразу приступили до гасіння пожежі. О 19:38 пожежу було локалізовано та вже о 19:41 — ліквідовано», — йдеться у повідомленні.

У відомстві зазначили, що внаслідок вибуху постраждало 5 осіб: з них 2 працівників кіоску з приготування їжі, 1 відвідувач, 1 особа, яка намагалась гасити пожежу та продавець суміжного кіоску з продажу мобільних аксесуарів.

«Всіх потерпілих було передано медикам. Згодом, 4 особи було госпіталізовано з опіками до медичного закладу, 1 чоловік, що самостійно намагався гасити пожежу отримав легкі механічні ушкодження та від госпіталізації відмовився. Крім того в ході гасіння пожежі з кіоску було евакуйовано ще один газовий балон. Внаслідок пожежі обидва кіоски згоріли повністю», — йдеться у повідомленні.

Як писали «ФАКТИ», влітку в столиці один кіоск із шаурмою відправив на лікарняні ліжка майже два десятки киян.

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