Світлана Тарабарова розсекретила стать третьої дитини

Українська співачка Світлана Тарабарова, яка невдовзі стане матір’ю, вперше розповіла про стать своєї третьої дитини. В цьому вона зізналася Григорію Решетнику — ведучому проекту «Як ти?». Виявилось, що реакція батьків та друзів на її третю вагітність стала досить несподіваною.

— Я третя дитина в своїй родині, — розповіла Світлана. — Завжди відчувала, що у мене також буде троє дітей. Звичайно, ми хотіли трішечки пізніше, набратися сил під час війни. Але вже як Бог дав. Я була шокована, як дізналась, що вагітна. Всі були шоковані! Чоловік почав шукати інформацію про те, як продати авто і купити мінівен. Трішки пізніше я зрозуміла, що ця дитина мене врятувала. Війна. В окупації була більша частина моїх родичів. Вони в Херсоні. Звісно, психологічного мені було дуже складно. Але лікарі сказали, якщо я буду хвилюватися, то шкодитиму не собі, а дитині. А на це я не маю права. Я зібралася і тримаю себе в руках. Тому й кажу, що ця дитина врятувала і мене, і всю нашу родину. Наша мета — вистояти — тепер ще більша.

Однак співачка зізнається, що реакція рідних на її вагітність була різною. Вона не отримала тої підтримки, на яку розраховувала у цей період.

— Не думала, що я коли-небудь скажу це в інтерв’ю, публічно, — зізналась Тарабарова. — Але зараз час бути максимально щирими. Підтримки було дуже мало. Я була шокована. Думала, батьки радітимуть, а вони сказали, що я безвідповідальна. Мама довела мене по телефону до сліз. Кажу: «Мамо, це вже сталося. Як ти можеш так казати? Я ж твоя третя дитина». Але потім вона вибачилась і підтримала мене. Така реакція була через те, що мама не може приїхати та допомогти мені. Всі на нервах. Деякі друзі відреагували: «Молодці! Вітаємо…», а потім їхні обличчя змінюються, і емоція: «Яка третя дитина? Тут з двома хоча б впоратись».

Нагадаємо, у співачки є син Іванко, якому 4 роки, та дворічна донька Марія.

— Марійка ще не до кінця розуміє, а Іванко дуже свідомий, — поділилась співачка. - Коли лікарі заборонили мені підіймати дітей на руки, бо це небезпечно на перших місяцях вагітності, я все розповіла сину. Він нахилився до мене, взяв двома руками живіт, поцілував і сказав: «Привіт, малюк». Як би важко не було, я водночас щаслива.

Стать майбутньої дитини подружжя вже знає.

— Хлопці — до продовження війни, а дівчата — до перемоги. Хай на нас чекає перемога, — сказала Світлана, даючи зрозуміти, що чекає на народження доньки.

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