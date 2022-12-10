У Дрездені озброєний чоловік захопив заручників на найстарішому у світі різдвяному ярмарку

У суботу, 10 грудня, у Дрездені 40-річний чоловік зі зброєю в руках увірвався до торгового центру Altmarkt-Galerie та захопив заручників. Поліція оточила район та провела екстрену евакуацію. Влада закликала місцевих жителів та туристів триматися якомога далі від цього району.

Торговий центр розташований на території знаменитого Striezelmarkt. Це найстаріший у світі різдвяний ярмарок. Вперше він відкрився у 1434 році. Тоді різдвяний ринок працював один день. Це стало початком традиції, яка поширилася нині по всьому світу. Нині дрезденський різдвяний ярмарок щороку відвідують приблизно 3 мільйони людей із різних країн.

Поліція встановила, що спочатку підозрюваний у захопленні заручників застрелив свою матір. Тіло 70-річної жінки знайшли у її квартирі у районі Проліс. Потім чоловік сів у машину та попрямував до офісу місцевої радіостанції Radio Dresden. Там він зі стріляниною спробував проникнути всередину будівлі, але не зміг цього зробити. Співробітники радіостанції сховалися у безпечному місці.

Тоді злочинець машиною поїхав у бік різдвяного ярмарку. Він увійшов до магазину DM усередині торгового центру та захопив заручників у приміщенні аптеки.

У ході переговорів поліціянтам вдалося вмовити його відпустити заручників. Ніхто з них не постраждав.

Здатись підозрюваний відмовився. Поліція була змушена піти на штурм, під час якого чоловік отримав поранення. Нині він перебуває під арештом.

Торговий центр та різдвяний ярмарок поки що залишаються закритими.

Мотив підозрюваного встановлюється. Поліція припускає, що він страждає на психічне захворювання.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли про захоплення терористами заручників у готелі Hayat у столиці Сомалі Могадішо.

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