Терористи захопили готель Hayat: рахунок жертв йде на десятки

У столиці Сомалі Могадішо вчинено великий теракт. Бойовики угруповання «Аш-Шабаб», що пов'язане з «Аль-Каїдою», захопили готель Hayat. Спочатку вони протаранили шлагбаум двома замінованими машинами, а потім підірвали ці автомобілі. Терористи увірвалися до готелю та відкрили вогонь. Стрілянина велася безладно.

Бойовики піднялися на верхній поверх і підірвали сходи за собою. Заручників вони захопили у номерах нагорі.

Силам безпеки Сомалі знадобилося кілька годин, щоби взяти готелі під свій контроль. Представник влади заявив, що вдалося врятувати 106 людей. Підтверджено офіційно загибель 21 особи. Ще 117 дістали поранення, з них 15 перебувають у критичному стані.

Поліція Могадішо вважає, що загиблих значно більше. Річ у тому, що багато родичів самостійно забрали тіла жертв, як тільки з'явилася нагода.

Hayat користувався великою популярністю у місті. Тут часто збиралися обговорити справи представники урядових кіл та бізнесмени.

Тепер готель значною мірою зруйнований внаслідок вибухів та запеклого бою між бойовиками та силами безпеки.

«Аш-Шабаб» діє в основному в південній та центральній частинах Сомалі. Угруповання прагне розширити свій вплив на райони, які контролює уряд. Це перший напад бойовиків у столиці з травня, коли було обрано нового президента країни Хасана Шейха Махмуда.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли про те, що в результаті успішної операції ЦРУ було ліквідовано лідера «Аль-Каїди» Аймана аз-Завахірі.

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