Зірка Голлівуду Ван Дамм зненацька засвітився в Ужгороді (фото)

Навесні цього року на західній Україні побувала голлівудська зірка Анджеліна Джолі, яка разом із колегами по ООН у справах біженців займається організацією допомоги українцям, а днями в Ужгороді бачили її знаного колегу — Жан-Клода Ван Дамма.

Як повідомляє «ТСН», американський актор приїхав до однієї з ужгородських приватних клінік. Візит актора до клініки в Ужгороді медики підтвердили, а от деталі розповідати відмовилися. За їхніми словами, сам актор заборонив їм розголошувати будь-які подробиці. С

У мережу вже виклали спільне фото з Ван Даммом, яке опублікував у своїй соцмережі закарпатський лікар.

Фото Михайла Єршова

З власних джерел журналісти дізналася, що до лікарні 62-річний Жан-Клод Ван Дамм навідався через погане самопочуття. Мета його візиту до України та подальший маршрут наразі невідомі.

Нагадаємо, що актор вже давно зустрічаєтся з українкою Оленою Каверіною з Кривого Рогу. Вони познайомилися у Таїланді більше 10 років тому.

Фото зі сторінки Жан-Клода Ван Дамма

43

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram