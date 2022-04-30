Зірку Голлівуду Анджеліну Джолі зненацька «застукали» у львівському кафе (відео)

Відома американська актриса, фотомодель і продюсерка, посол доброї волі ООН Анджеліна Джолі, яка заявляла про підтримку України та необхідність допомогти людям, які тікають від війни, приїхала до Львова.

У мережу виклали відео, на якому показано, як акторка прийшла до одного з львівських кафе, де у неї брали автографи відвідувачі закладу. «Нічого особливого. Просто Львів. Просто зайшла випити кави. Просто Анджеліна Джолі. Просто Україну підтримує весь світ» , — йдеться у коментарі до відео на сторінці Майї Підгородецької у Facebook.

Місцеві мас-медіа пишуть, що акторка відвідала «Львівські круасани» на Сихові.

Як повідомляє Ukraine NOW, Анджелієна Джолі приїхала до Львова 30 квітня. Головна мета приїзду — допомога Україні. Актриса підтримує українців з перших днів повномасштабного вторгнення росії, вона разом із колегами ООН у справах біженців займається організацією допомоги.

Зірку Голівуду також помітили і на львівському вокзалі, де вона спілкувалася з українцями.

Нещодавно вона відвідала 10-річного Артема Бабчука із Чернівців, який із онкозахворюванням перебуває у лікарні в Італії.

Фото — скріншот

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