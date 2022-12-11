«Пахне смаженим?»: окупанти добралися до севастопольських гаражів

Рашисти оподаткували нерухомість кримчан, але так і не змогли домогтися від мешканців окупованого півосторова «максимальної перереєстрації нерухомості» до фейкових російських реєстрів. Хоча російські ЗМІ проводили неодноразові пропагандистські кампанії, особливо у сфері дачних та гаражних кооперативів кримчан.

«Місцеві жителі вірно розуміють, що будь-які звернення до окупантів щодо фіктивної «перереєстрації» не лише неправомірні, а й можуть призвести до втрати законних українських документів на нерухомість, — повідомляє Асоціація реінтеграції Криму. — Вони мають ризик негайного перегляду ситуації на користь окупаційної адміністрації та конкретних колаборантів, які отримали від довірливих власників інформацію про цінні ресурси. Класичний приклад — севастопольський гаражний кооператив «Центр-2» на вулиці Героїв Бресту, створений 1997 року. З 2014 року його власники не поспішали подавати на фейкову «перереєстрацію» до окупантів свої законні українські документи. Поки в червні 2022 року його не очолив Володимир Бичуль, який вирішив провести так зване «узаконення права власності. Як тільки українські документи про землі гаражного кооперативу на ласій ділянці потрапили у фейкову «адміністрацію», до рук сумнозвісного Павла Ієно, «приїхали троє невідомих і поставили людей перед фактом — кооператив буде знесено».

Як пишуть експерти, оголошення про демонтаж з’явилися на кожному гаражі. При цьому знесення йде досить оперативно. Всього окупанти планують знищити 280 гаражів, включаючи низку капітальних споруд, де, як повідомляється, «проживають 11 сімей з малолітніми дітьми».

«Природно, ніхто ніяких „компенсацій“ власникам гаражів не пропонує, і очевидно, що полювання колаборантів за такими ласими земельними ділянками триватиме до початку деокупації півострова», — попереджає Асоціація реінтеграції Криму.

Тим часом кримські призовники «відзначилися» у підмосков’ї крадіжками та нестатутними відносинами.

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