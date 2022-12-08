«Крадіжки та нестатутні відносини»: кримські призовники «відзначилися» у підмосков’ї

У кримських соцмережах з’явилася інформація, що група місцевих жителів, незаконно призваних агресором восени 2022 року, у кількості понад 20 осіб була відправлена до «військової частини 19889», так званого «282-го навчального центру військ радіаційного, хімічного та біологічного захисту». Він розташований у селищі Велике Бунькове під москвою.

«Ця частина агресора є „учбовою“ — з наступним розподілом солдатів „по регіонах“, а рота „Б“, куди нібито масово потрапили кримчани, готує розвідників. Різні солдатські сайти рф заявляють про системну крадіжку в „частині 19889“ банківських карток і мобільних телефонів, також тут фіксували побори „на потреби частини“ та нестатутні відносини, — повідомляє Асоціація реінтеграції Криму. — Командир частини Максим Сологубов у 2020 році був задіяний агресором у провокаційній поїздці до Боснії та Герцеговини начебто для допомоги у боротьбі з коронавірусом».

За даними експертів, випускники цієї учебки переважно вирушали на Далекий Схід. Нині їх можуть «утилізувати» зовсім в іншому місці. Ба більше, не виключено залучення незаконно призваних кримчан після трьох місяців навчань до охорони та обслуговування об’єктів, які агресор злочинно готує для розміщення, зберігання та виробництва хімічної зброї.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що в російських ЗМІ з'явилися розбіжності в оцінці становища мобілізованих на фронті в Україні. Відбувається зіткнення так званих військових блогерів, групи Вагнера та офіційної влади.

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