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Гроші

Субсидії збільшувати не будуть: у Кабміні назвали перші цифри із соціальних виплат у 2023 році

18:50 11 грудня 2022
Субсидії

Незважаючи на «військовий дефіцит» ресурсів у бюджеті на 2023 рік, фінансування базових соціальних потреб громадян України не тільки не зменшиться порівняно з 2022 роком, а й буде збільшено, заявив заступник міністра фінансів Роман Єрмоличов.

Так, якщо у 2022 році на соціальний захист та соціальне забезпечення у державному бюджеті передбачалося 400 млрд гривень, то на 2023 рік у державному кошторисі на ці потреби закладено майже 447 млрд гривень.

«Навіть за умов війни фінансування збільшили більш ніж на 40 млрд гривень… ми розуміли, що доведеться індексувати пенсії, адже пенсіонери — одні із найменш захищених верств населення. І сорокамільярдне збільшення — це додаткові асигнування для Пенсійного фонду», — пояснив представник Мінфіну.

Водночас фінансування підтримки внутрішньо переміщених осіб, програми житлових субсидій тощо. вимушено зберегли на рівні 2022 року.

Нагадаємо, що внутрішньо переміщені особи також мають право на виплати від міжнародних донорів.

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