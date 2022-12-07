Мешканцям двох областей виплатять по 6600 гривень на кожного члена сім'ї: хто може претендувати на допомогу

Постраждалі від війни мешканці Київської та Харківської областей можуть отримати грошову допомогу від американської благодійної організації HIAS. Реєстрацію на отримання коштів вже розпочато, повідомили на Соціальній інформаційній платформі.

Мова йде про виплату 2200 гривень на кожного члена родини впродовж 3 місяців.

На отримання коштів можуть претендувати:

родини внутрішньо переміщених осіб, які переїхали в одну з вказаних областей протягом останніх 30 днів;

постраждалі від обстрілів домогосподарства;

сім’ї, які внаслідок воєнних дій втратили члена родини або засоби до існування (пошкоджений/втрачений магазин, ферма, худоба тощо).

Також право на виплати мають внутрішньо переміщені особи або люди, що перемістились до регіонів понад 30 днів тому, але мають дохід менший ніж 5400 грн на особу (за останні три місяці) та відповідають хоча б одному з критеріїв вразливості:

мають двох або більше дітей;

у сім’ї є особа з інвалідністю;

домогосподарство ведеться однією особою (чоловіком або жінкою);

у сім’ї є вагітні жінки чи жінки з дітьми до двох років;

у родині є люди похилого віку (55+ років).

Важливою умовою є також неотримання допомоги від інших міжнародних організацій.

Для подання заявки мешканцям Київської області слід звернутися в постійний центр реєстрації за адресою: м. Бровари, вул. Незалежності, 5 (вхід з двору). Графік роботи: пн -пт з 9.00 до 18.00.

На Харківщині ж заявки приймаються у Чугуєві за адресою вулиця Гвардійська, 20 (приміщення школи № 1). Графік роботи: пн -пт з 9.00 до 18.00.

Також працюють виїзні мобільні бригади, рух яких по регіону можна відстежити за посиланням.

Для реєстрації на отримання допомоги подаються:

внутрішній паспорт громадянина України;

індивідуальний податковий номер;

IBAN банківського рахунку;

документи, які підтверджують категорію вразливості (свідоцтва про народження дітей, їхні податкові номери, медичні довідки, довідки про інвалідність, вагітність тощо).

Нагадаємо, нині для українців, які постраждали внаслідок воєнних дій, діють одразу кілька програм допомоги, зокрема й від ООН.

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