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Нова «бавовна» у Криму: відмінно спрацювали українські партизани та татарські підпільники

10:03 11 грудня 2022
вибух

Увечері 10 грудня спекотно було окупантам не лише на базі «Привал мисливця» у Мелітополі.

Вибухи були чутні й в окупованому Криму — на аеродромі «Бельбек», де базується військова авіаційна частина № 80159, на аеродромі у Джанкої (військова частина) № 46453 та Новофедорівці, де розташований аеродром «Сакі», передає журналіст Андрій Цаплієнко.



Крім того, у селищі Совєтське у Криму чудово попрацювали українські та татарські підпільники з руху «Атеш», пише «Телеграф».

У місцевих пабликах пишуть, що горіла база мобілізованих росіян. Зазначається, що є жертви. Повідомляється, що у казармах могли розміщуватися до тисячі військових росії.

«П'яні чмобики, рекрутовані москвою серед маргіналів Алтайського краю та Бурятії, спершу нажерлися паленої горілки, а потім закурили у потрібному місці. Кримська земля, тимчасово окупована росією, геть-чисто відкидає бидлоту, яку зганяють до Криму. Горіть у пеклі, мразі!» — написав нардеп Рефат Чубаров.

Окупаційна влада традиційно пише, що працювала система ППО.

Нагадаємо, перші вибухи у Криму пролунали 9 серпня на аеродромі «Сакі» поблизу селища Новофедорівка. Після цього окупантам на півострові спокою вже не було. У ЗСУ вважають, що зможуть звільнити Крим уже у 2023 році.

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