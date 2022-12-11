Серед «двохсотих» міг виявитися «смотрящий» кадирова: ЗСУ розгромили лігво чеченців у Мелітополі

Пізно увечері 10 грудня українські воїни вдарили по базі «Привал мисливця» у Мелітополі. Там своє лігво влаштували кадировці. Серед «двохсотих» з великою ймовірністю виявився «смотрящий» за регіоном від Рамзана Кадирова.

Про це повідомляє місцевий інтернет-ресурс .

Спочатку з'явилася інформація, що у "Привалі мисливця" свій день народження святкував колаборант Євген Балицький. З'ясувалося, що гауляйтер влаштував святкування в Криму.

Ймовірно, на базі відпрацювали HIMARS. Почалася масштабна пожежа, під завалами опинилися окупанти. Росіяни одразу заявили, що у закладі нібито відпочивали цивільні, але удари сталися під час комендантської години.

Як з'ясувало місцеве видання, у «Привалі мисливця» влаштувалися розквартовані кадировці. Вбитих і поранених окупантів було настільки багато, що колони з «швидких» не встигали забирати потерпілих. Про масштаби втрат загарбників може свідчити вже той факт, що «швидкі» на місце події вони викликали з усього міста, навіть із найвіддаленіших околиць. Постраждалих везли одразу до Криму, бо у лікарнях Мелітополя місць уже немає.

Видання констатує, що у добрих умовах бази «Привал мисливця» жили не рядові кадировці, а найвище командування.

«Достовірно відомо, що на базі відпочинку „Привал мисливця“ жили російські окупанти. Там і відпочивали, розважалися, їли в ресторані і розслаблялися в сауні. Очевидно, що рядових солдатів жити в таких розкішних умовах ніхто не дав би притулку, а це означає, що за підсумками нічного удару можна розраховувати на безповоротні втрати серед „верхівки“ окупаційних підрозділів у Мелітополі» , — зазначають журналісти.

За попередньою інформацією, найбільші втрати внаслідок удару по «Привалу мисливця» зазнали розквартовані в Мелітополі кадировці. Повідомляється, що з великою ймовірністю міг бути ліквідований їх ватажок, який «дивиться» по регіону від Кадирова Мурад Саїдов.

Мурад Саїдов

Нагадаємо, з окупантами у Мелітополі бореться і місцевий спротив. На його рахунку — численні диверсії біля будівель, де розквартували російських військовослужбовців, і вибухи в житловому секторі, де проживають колаборанти.

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