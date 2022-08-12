До 380 мільйонів доларів: ЗМІ підрахували втрати росії після вибухів у Криму

Генштаб ЗСУ повідомляв, що 9 серпня на аеродромі «Саки» поблизу селища Новофедорівка в тимчасово окупованому Криму було знищено, зокрема, дев'ять ворожих літаків.

Втім, як стверджує Forbes, різні джерела називають й інші цифри — від 8 до 24 одиниць російської авіатехніки 43-го окремого морського штурмового авіаполку Чорноморського флоту рф. Вибухи на аеродромі, де розташовувалися більше 20 літаків (супутникові знімки публікувала американська компанія Planet Labs), були дуже потужними. Переважно там базувалися винищувачі Су-30СМ та розвідники Су-24МР, декілька гвинтокрилів та важкий військово-транспортний Іл-76.

Журналісти підрахували, що перед вибухами на аеродромі розміщувалась авіатехніка вартістю 650 млн — 850 млн. доларів.

Приблизна вартість літаків:

Су-30СМ — 50 млн. доларів;

Су-24МР — 6 млн. доларів;

Іл-76 — 86 млн. доларів.

Достоменно не відомо, які саме літаки були знищені. Якщо це були дев’ять Су-24МР, то загальна сума втрат — приблизно 55 млн. доларів, а якщо дорожчі Су-30СМ — то 450 млн. доларів.

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Журналісти наводять дані проекту розвідки з відкритих джерел UA Weapons Tracker, де підрахували, що на аеродромі в Новофедорівці було знищено щонайменше 11 літаків — п’ять винищувачів Су-30СМ та шість ударно-розвідувальних літаків Су-24МР. У такому разі вибухи в Новофедорівці коштували росії приблизно 300 млн. доларів. А міжнародна розвідувальна спільнота InformNapalm стверджує, що супутникові знімки не показують усіх наслідків удару, та додає, що за даними їхніх джерел з Криму, втрати авіатехніки росіян після удару складають: вісім Су-27, чотири Су-30СМ, п’ять Су-24, шість Мі-8 та один Іл-20 на загальну суму приблизно 380 млн. доларів.

На даний момент москва не визнає, що удари по аеродрому нанесли ЗСУ. В Інституті вивчення війни (ISW) вважають, що росіяни не хочуть визнавати безсилля своєї ППО. Не говорять про це прямо й в українському Міноборони, де порадили ворогу «не палити в невстановлений місцях».

До речі, після вибухів на аеродромі своєї посади позбувся командувач ЧФ рф Ігор Осіпов, за керівництва якого російський флот втратив крейсер «Москва».

Фото Maxar

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