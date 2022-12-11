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У Львові лютує негода: повалені дерева та електроопори, городян просять залишатися вдома

15:27 11 грудня 2022
У Львові лютує негода: повалені дерева та електроопори, городян просять залишатися вдома

У Львові в неділю, 11 грудня, лютує негода, яка стала наслідком незвичайних температурних гойдалок у грудні. У місті зафіксовано безліч випадків падіння дерев та електричних опор. Також не курсує електротранспорт — трамваї та тролейбуси.

Про це повідомляє патрульна поліція Львівської області та Львівська міська рада.

Через негоду зафіксовано 8 обривів електромереж ЛКП «Львівсвітла». На місцях працюють аварійні бригади. Зокрема, на вул. Володимира Великого, 49, де впала опора. У місті також працює спецтехніка та двірники, які усувають наслідки негоди. Через зледеніння мереж у Львові поки не працює електротранспорт, мешканців міста закликають не виходити на вулиці без потреби.

«Через налипання мокрого снігу з дахів та дерев можуть падати мокрі брили снігу. По можливості уникати поїздок, бо на дорогах ожеледиця», — йдеться у повідомленні міської ради.

У патрульній поліції уточнили, що рух деякими вулицями був утруднений через падіння дерев на дорогу.

Львівський регіональний центр з гідрометеорології повідомляє, що сьогодні до кінця дня та завтра, 12 грудня, у місті Львові буде налипання мокрого снігу, на дорогах очікується ожеледиця.

Нагадаємо, «Укрзалізниця» попередила мандрівників про затримки потягів у зв'язку із зледенінням контактної мережі .

Фото патрульної поліції Львова

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