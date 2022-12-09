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Погода

«Синоптичне монпансьє»: синоптик приємно здивувала розповіддю про аномально теплу погоду на вихідні

17:35 9 грудня 2022
«Синоптичне монпансьє»: синоптик приємно здивувала розповіддю про аномально теплу погоду на вихідні

Найближчими вихіднми в Україні спостерігатиметься активна атмосферна діяльність. Тобто, як поточнила синоптикиня Наталка Діденко, очікується ускладнення погоди, «американські гірки» із тиском, фазою опадів, градусами, дощі і пориви вітру.

Зокрема, 10 грудня вірогідно дощитиме на заході — з мокрим снігом, часом там можливі сильні опади

Проте термометри покажуть аж надто високі як для грудня, позначки — у суботу в західних, північних та східних областях очікується від +4 до +9 градусів, у центральних — від +6 до +12 градусів, у південній частині — до +14, а в Криму — і зовсім до +17 градусів.

У Києві очікується дощова вітряна погода. Але теж буде тепло, вдень — до +5 градусів. В неділю ж термометри киян покажуть +10!

Втім, потепління буде швидкоплинним, і вже з середини наступного тижня морози відвоюють своє.

«Грудень любить таке синоптичне монпансьє», — додає синоптикиня.

Нагадаємо, народний синоптик Станіслав Щедрін здивував прогнозом на зиму, пообіцявши, що вона буде схожою на осінь.

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