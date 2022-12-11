Тестя зірки «Реала» заарештували за участь у підготовці держперевороту у Німеччині

Серед 25 людей, яких 7 грудня було заарештовано поліцією за участь у підготовці держперевороту в Німеччині, виявився близький родич знаменитого футболіста «Реала» та збірної Австрії Давида Алаби, повідомляє Bild.

Батька дівчини футболіста — знаменитого на весь світ шеф-кухаря 62-річного Франка Хеппнера — затримали на дорогому австрійському гірськолижному курорті Кіцбюель, де він володіє і керує рестораном.

Як повідомляє видання, Хеппнер був високопоставленим членом військового крила групи Reichsburger — банди змовників, які хотіли повалити чинний німецький демократичний уряд та новим лідером зробити члена німецької королівської родини. У разі успішного перевороту він мав захопити їдальні «нового німецького рейху» та постачати військам їжу.

Родич Алаби працював шеф-кухарем у п'ятизіркових готелях по всьому світу, став спеціалістом з євро-азіатської кухні. Він відомий розробкою меню для Hilton International у Сеулі, приготуванням їжі в готелях Peninsula на Філіппінах та Гонконгу, а також роботою шеф-кухарем у ресторані Mark's у Мюнхені (заклад відзначений зіркою Мішлен).

Франк Хеппнер

Додамо, що Давид Алаба та Шалімар Хеппнер перебувають у стосунках з 2017 року, 2019-го у них народився син. Знаменитий захисник — 10-разовий чемпіон Німеччини та 6-разовий володар Кубка країни у складі «Баварії». Разом із мюнхенською командою Давид двічі вигравав Лігу чемпіонів. 2021-го австрієць перейшов у «Реал», з яким став чемпіоном Іспанії та тріумфатором Ліги чемпіонів.

Давид Алаба з коханою

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що зірковий футболіст Давид Алаба став репером .

Фото bild. de, Instagram

100

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram