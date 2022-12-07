Планували захоплення Рейхстагу та повалення уряду: у Німеччині заарештовано 25 змовників

Вранці 7 грудня Федеральна прокуратура Німеччини повідомила про проведення масштабної операції щодо припинення діяльності учасників праворадикального руху «рейхсбюргерів». Цей рух виник в країні у 80-ті роки. «Рейхсбюргери» не визнають існування ФРН. Вони вважають себе громадянами «Германського Рейху». Учасники руху, а їх не менше 20 тисяч людей, виготовляють для себе альтернативні посвідчення особи, права водія та інші документи, відмовляються підкорятися чинним у Німеччині законам.

За даними прокуратури, частина «рейхсбюргерів» останнім часом перетворилася на екстремістів, які були готові до насильства. Вони планували захоплення Рейхстагу та інших державних об'єктів та повалення уряду.

У ході операції було заарештовано не менше 25 осіб. Частина — колишні військові, офіцери.

«З сьогоднішнього ранку проводиться масштабна антитерористична операція. Федеральна прокуратура проводить слідчі дії щодо терористичної мережі із середовища „рейхсбюргерів“. Є підозра, що на конституційні органи влади планувався збройний напад», — заявив міністр юстиції ФРН Марко Бушман.

Ордера на арешт видала Федеральна судова палата Німеччини. Усі, хто був затриманий під час операції, є громадянами ФРН. Операція продовжується. Нині проводяться десятки обшуків у низці міст країни, зокрема Берліні.

Відомо, що «рейхсбюргери» підтримали спробу прихильників Дональда Трампа захопити Капітолій 6 січня 2021 року. Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Трамп закликав скасувати конституцію США.

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