Субсидія на опалювальний сезон: чому важливо встигнути подати заяву до 15 грудня

В Україні, де раніше уряд відкорегував умови надання субсидій для оплати послуг ЖКГ в умовах війни, з першого жовтня цього року Пенсійний фонд буде виплачувати субсидії замість органів соцзахисту. А з першого грудня він їх призначатиме. Про це розповіла директорка Головного управління Пенсійного фонду України в Миколаївській області Олена Сичугова, пише Суспільне новини.

«Незалежно від того, де особа зареєстрована чи проживає, вона може звернутися до будь-якого сервісного центру в Україні. Крім того, звернення можуть надходити особисто до уповноважених осіб», — розповіла Олена Сичугова.

Також з 1 грудня розширюються можливості для звернення: документи можна буде подати через вебпортал Пенсійного фонду та додаток «Дія».

Всі документи, які надають люди, перевіряє Національна сервісна служба. Аби у підсумку не довелося повертати гроші державі, користувач має своєчасно повідомляти про всі зміни, які відбуваються у документах, в тому числі у складі сім'ї.

Якщо змін немає, субсидія тим, у кого вона була, нараховується автоматично. Тим, хто втратив роботу і претендує на отримання субсидії необхідно перебувати на обліку в Центрі зайнятості.

«Подаються заяви для нових клієнтів протягом всього опалювального сезону. Але, якщо людина претендує на повернення (субсидії — Авт.) до 15 жовтня — подає заяву в листопаді або в грудні. Таку заяву вона має подати до 15 грудня, щоб ми повернулися і призначили їй субсидію з початку опалювального сезону», — пояснює начальниця управління соціальних виплат та компенсацій Наталія Кульбацька.

Після 15 грудня субсидія призначається з місяця, в якому була подана заява. Принцип розрахунку не змінився. З 1 грудня субсидії призначатиме Пенсійний фонд. Водночас, департамент праці і соцзахисту продовжить обробку документів та роз'яснювальну роботу.

Як писали «ФАКТИ», українців позбавлятимуть субсидій та допомоги з безробіття за зарплати «в конвертах».

Також «ФАКТИ» писали про те, як розрахувати розмір субсидії.

Фото: Суспільне Миколаїв

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