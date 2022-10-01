Як зміниться порядок звернення за призначенням субсидії з 1 грудня: роз'яснення Пенсійного фонду

В Україні розпочалася поетапна передача функцій адміністрування житлових субсидій та пільг Пенсійному фонду України — з 1 жовтня ПФУ виплачуватиме субсидії, а з 1 грудня — призначатиме їх.

«Вже з жовтня фонд здійснює виплату призначених органами соціального захисту населення житлових субсидій та пільг. Виплати будуть проводитись незалежно від того, чи є субсидіант або пільговик пенсіонером, чи ні», — зазначили у фонді та пояснили, як працюватиме механізм звернення по субсидії протягом перехідного періоду.

Так, до 1 грудня 2022 року нічого не змінюватиметься — прийом документів від громадян та призначення виплат у жовтні-листопаді здійснюватимуть органи соціального захисту населення.

А від 1 грудня 2022 року звертатися за оформленням житлових субсидій та пільг слід до органів Пенсійного фонду України, які працюють за принципом екстериторіальності. Тобто, подавати заяви можна у будь-який сервісний центр ПФУ, незалежно від місця проживання громадян.

Раніше у Мінсоцполітики повідомляли, що переселенці також можуть оформити субсидії на оплату ЖКГ. Для цього необхідно надати договір оренди житла або довідку переселенця.

А нещодавно в уряді вирішили, що державну допомогу на оплату комуналки зможуть отримувати й ті україїнці, які виїхали за кордон, рятуючися від війни. Правда, соціальні нормативи житлово-комунального обслуговування для таких домогосподарств на період перебування людей за кордоном не розраховуватимуться.

Фото Pixabay



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