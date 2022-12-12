Рятівна соломинка: військовий експерт пояснив, чому росіяни відчайдушно штурмують Бахмут

Росіяни вже тривалий час атакують ЗСУ в районі Бахмута, місто перетворилося на руїни. Цей напрямок дуже важливий для рф, яка несе в цьому районі значні втрати, — вона тримається за нього як за рятівне коло.

Про це в ефірі FREEДОМ заявив керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко, зазначивши, що противник і надалі відправлятиме війська до Бахмута.

«Вони хочуть не дати українським збройним силам контроль наступати на півдні, звільняти там території, тому що фактично втрати окупованих територій на півдні ті, які зараз утримує росія, втрата сухопутного коридору до Криму, це буде рівнозначно поразці вже у цій війні», — сказав Мусієнко.

Бахмутський напрямок експерт називає «рятівною соломинкою», за яку росіяни намагаються схопитися, щоб якимось чином змінити характер бойових дій.

«Вони хочуть відстрочити цю поразку і зберегти перебування путіна і всього його оточення при владі. І ще їм важливо, як думають у російському командуванні, переламати хід військових дій і спробувати досягти будь-яких успіхів, які можна буде продемонструвати і у кремлі, і які потім пропагандисти рознесуть російському суспільству», — зазначив він.

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Фото «Бахмут новини»

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